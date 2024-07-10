محمد الباز يشيد بحوار عائشة نصار مع ابنة قيادي بتنظيم الإخوان الدولي

أشاد الدكتور محمد الباز، بانفراد الباحثة عائشة نصار، وحوارها مع ابنة قيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وكشفها عن أن الجماعة صفت والدها.

أسرار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان

وقال «الباز»، خلال حلقته من برنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة الحياة»، إن التسجيل سجل اعترافات في «غاية الخطورة»، وهى أن والد الفتاة كان موجودًا يوم فض اعتصام رابعة، وقتل خارج الاعتصام بيد جماعة الإخوان وليس بيد الأمن كما أدعوا، مؤكدًا أن هذا الكشف يوضح أن هناك أسرارا أخرى لدى التنظيم لم تكشف.

أضاف أن الحلقة الأولى من الانفراد والتي تذاع ضمن برنامج «من الآخر» عبر «أون تي في»، تبين أن هناك أسرارا استطاعت الباحثة أن تأتي بها من ابنة القيادي التي كشفت خبايا الجماعة الإرهابية.