وزير الكهرباء: نسعى للحد من هدر التيار وإنهاء تخفيف الأحمال بشكل كامل

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، إن تجربة وقف تخفيف الأحمال بالأمس كان جزءًا من الإجراءات للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات الموجودة لدينا، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك بنية تحتية قوية، وربط جيد مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت لتوليد الكهرباء.

وزير الكهرباء: نسعى لوصول الخدمة للمواطنين بطريقة منتظمة

وأوضح «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «الحياة»، أن يتم العمل من أجل الوصول لـ التشغيل الأمثل، وأن تكون الخدمة التي تصل للمواطنين بطريقة منتظمة، قائلا: «أخذنا التجربة أمس وهنحاول نجرب يوم تاني بسيناريو مختلف وسيكون هناك استدامة، وهذا ما نفعله الآن».

وتابع: «تكلمنا مع الزملاء في التوزيع وحل المشاكل في أسرع وقت، وتشكيل لجان من الوزارة بصفة دائمة في مواقع العمل، والتوزيع والمحطات للتأكد أن الخدمة موجودة ومستدامة»، مُشيرا إلى أن هناك تنسيق مشترك مع وزارة البترول للانتهاء بشكل كامل من تخفيف الأحمال، وسيعملون على الحد من هدر الكهرباء خلال الفترة المقبلة.