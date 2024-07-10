«ركب 3 دعامات في القلب».. معلومات عن الفنان رضا إدريس نجم «الباشا تلميذ»

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني الساعات الماضية، خاصة بعد تعرض الفنان رضا إدريس إلى أزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى، وحاجته إلى تركيب 3 دعامات في القلب ليتعاطف الجميع معه، ويرغبوا في معرفة آخر تطورات الحالة الصحية له، وذلك بعد الدعاء له.

رضا إدريس يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

عاصر العديد من نجوم الفن وعمل معهم، كان من ضمنهم الفنان أحمد زكي الذي عمل معه في فيلم «ضد الحكومة»، ليكون ذلك اللقاء الأول له مع النمر الأسود، والذي كان بوابة نجوميته، ليشارك في العديد من الأعمال بعدها، ليعمل مع العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وتامر حسني وغيرهم، النجم رضا إدريس الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة الساعات الماضية.

نشرت النجمة غادة إبراهيم تحذيرا لرضا إدريس من التدخين، قائلة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ألف مليون سلامة عليك يا رضا، وحمد الله على سلامتك يا غالي، المرة دي 3 دعامات، ولسه هتركب دعامتين تاني بعد 3 شهور، وده بجد حرام اللهم بلغت اللهم فاشهد».

من هو النجم رضا إدريس؟

وجهه معروف ويكثر ظهوره في مختلف الأفلام، وعلى الرغم من شهرته شكليًا، إلا أن البعض قد لا يعرفه، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات وفقًا لصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي ويمكن إيضاحها فيما يلي: