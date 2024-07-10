منسقة مهرجان العلمين: غناء منير في اليوم الأول رسالة إلى الأشقاء بفلسطين

قرر مهرجان العلمين في نسخته الثانية، التي من المقرر أن تنطلق غدًا، وتستمر حتى 30 أغسطس، أن يحيي الكينج محمد منير حفل الافتتاح، المقرر إقامته الجمعة 12 يوليو على مسرح «اليو أرينا» بمدينة العلمين الجديدة.

سر اختيار محمد منير لتقديم حفلات مهرجان العملين

وكشفت الإعلامية منى عبد الوهاب، منسقة المهرجان، عن سر اختيار محمد منير لتقديم حفلات اليوم الأول قائلة إن: اختيار منير جاء بسبب مفاجأة تحضرها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومهرجان العلمين للأشقاء الفلسطينيين، نوجه من خلالها رسالة لأهلنا هناك أننا لم ولن ننساهم، وسيكونون في مقدمة احتفالاتنا دائمًا.

وأضافت عبد الوهاب: من هنا جاء اختيار الكينج محمد منير في حفل اليوم الأول، فمن بين المطربين المصريين الكبار، لا يستطيع أن يغني للإنسان وللأرض والحرية سوى محمد منير، الذي اشتهر على مدار مشواره الفني بالغناء للإنسان وللإنسانية.