السفير رخا أحمد حسن: جلوس «نتنياهو» على طاولة المفاوضات «تجميل» قبل ذهابه لواشنطن

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح مجال المفاوضات ليتجمل قبل ذهابه إلى واشنطن وإلقاء بيان أمام الكونجرس، لأن بعض النواب الأمريكيين هددوا بمقاطعة الجلسة التي سيحضر فيها رئيس وزراء الاحتلال، مؤكداً أنَّ نتنياهو لا يريد سوى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين ويجعل القطاع غير قابل للعيش فيه.

خطة الاحتلال في حربه على غزة

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «خطة الاحتلال في حربه على غزة، ارتكاب أكبر قدر من الجرائم ضد الإنسانية بإحداث أكبر قدر من العاهات بـ أبناء غزة، وهذا ضمن أهدافه ويريد تضييع أكبر قدر من الوقت».

الإدارة الأمريكية متفقة مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن القضاء تماما على المقاومة الفلسطينية

وبالنسبة لتقليل الفجوة بين الطرفين للتوصل إلى هدنة وإنهاء الحرب على غزة، فيرى أن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة التي تعد طرفا رئيسيا وتدعم الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وعسكريا واقتصاديا وخلافه، قائلاً: «الإدارة الأمريكية الحالية متفقة مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن القضاء تماما على المقاومة الفلسطينية وألا يكون لحماس أي دور في القطاع بعد انتهاء الحرب ناهيك عن الدعم المالي والعسكري لإسرائيل في الحرب على غزة».