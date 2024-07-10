محافظ القليوبية يُجري اتصالا بالأولى على الدبلومات الفنية 2024: «هنشوفك وزيرة»

«إن شاء الله أشوفك محافظ أو وزيرة في المستقبل»، بهذه الجُملة هنأ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في اتصال هاتفي الطالبة هاجر خالد إبراهيم لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي من مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة قسم تصنيع غذائي بمجموع 87.5%

أوائل الدبلومات الفنية 2024

وخلال الاتصال، أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء القليوبية في مقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية لهذا العام، قائلا لها: «نتمنى أن نراكي في أعلى المناصب، وإن شاء الله تكوني من الأوائل في التعليم الجامعي».

كما أعربت الطالبة، عن سعادتها باتصال محافظ القليوبية، وتقديرها لهذه اللفتة الطبية، وحرص المحافظ ونائبته على أن يكونا أول المهنئين لها بالتفوق والنجاح.

الدعم والرعاية من الأسرة

وجه المحافظ الشكر والامتنان لأسرتها التي قدمت لها كل الدعم والرعاية حتى تصل لهذه المكانة، وتكون في مُقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية.

وتوجه محافظ القليوبية بالتهنئة لكافة أبناء القليوبية الناجحين والمتفوقين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم.