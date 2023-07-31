أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة القليوبية

حصلت محافظة القليوبية على مركز متقدم ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 إذ جاء الطالب زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية ابن مدينة العبور ضمن أوائل شعبة علمي رياضة التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي ضمت 10 أوائل في الشعبة العلمية رياضة.

محافظ القليوبية يهنئ الاول ضمن قائمة أوايل الثانوية 2023

من جانبه وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالب ابن مدينة العبور من مدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.

أضاف المحافظ في بيان: أتقدم بخالص التهاني القلبية للطالب زياد محمد سعد ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 وأسرته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة.

القليوبية ضمن أوائل الثانوية العامة 2023

أوضح محافظة القليوبية أن المحافظة تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين، خلال مؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.