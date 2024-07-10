السفير المصري يبحث مع رئيس هيئة السياحة في باكستان تعزيز التعاون السياحي

التقى الدكتور إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان، يوم 8 يوليو الجاري، برئيس هيئة تنمية السياحة في باكستان أفتاب رنا، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

مقترحات التطوير

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، مساء اليوم، أن اللقاء تناول استعراض إمكانيات السياحة الهائلة المتاحة في كلا البلدين، ومناقشة عدد من المقترحات لتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، والتأكيد على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين الشعبين، ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود السفارة المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

تعاون مصري باكستاني

وأشارت إلى أن مقترحات التعاون بين الجانبين المصري والباكستاني، تضمنت بحث عدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز حركة السياحة المتبادلة، من خلال مقترحات محددة تستهدف قيادات القطاع السياحي في مصر وباكستان، فضلا عن تذليل كافة العقبات اللوجستية التي تحول دون الوصول بأعداد السياح الوافدين من كلا البلدين إلى الأعداد المنشودة، بما يتناسب مع الإمكانات السياحية الهائلة لكلا البلدين.