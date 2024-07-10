مفاجأة في تسريب 10 مليارات كلمة مرور حول العالم.. خبراء الأمن يحذرون

تحذير عاجل من خبراء الأمن السيبراني، بعد تسريب 10 مليارات كلمة مرور، مؤكدين أنه يجب تحديث كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، بعد اختراق وتسريب البيانات.

وقال الباحثون الذين كشفوا التسريب، إن المعلومات قد تسمح للمتسللين باستهداف أي نظام غير محمي ببرامج أمنية صارمة، بما في ذلك الخدمات عبر الإنترنت وخارجها، والكاميرات عبر الإنترنت والأجهزة الصناعية، ويمكن أن تؤدي هذه الموجة إلى اختراق البيانات والاحتيال المالي، وسرقة الهوية باستخدام كلمات المرور، التي تم جمعها من أكثر من 4 آلاف قاعدة بيانات على مدى 20 عاما، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن موقع «سايبر نيوز» المتخصص.

اختراق الكلمات المفتاحية

وتمكن المتسللون من اختراق بعض الكلمات المفتاحية القديمة، والتي تحتوي على كلمات مرور حقيقية جديدة من المستخدمين، كما أنه تم إصدار ملف أرشيفي يحتوي على كلمات مرور لحسابات مواقع شهيرة، مثل إكس ولينكد إن وأدوبي.

وقال الباحثون إن تلك التسريبات عبارة عن تجميع لكلمات المرور، التي يستخدمها الأفراد في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أن الكشف عن أن العديد من كلمات المرور لعدة جهات يزيد بشكل كبير من خطر هجمات الاختراق.

الوصول إلى الحسابات البنكية

ويقوم المتسللون باستخدام كلمة مرور في خرق البيانات، من أجل تسجيل الدخول لحسابات مواقع الإنترنت المختلفة، ومن ثم يتمكنون من الحصول على كلمة المرور للحسابات البنكية.