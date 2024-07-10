بوابة نتائج التعليم الفني 2024.. التفاصيل الكاملة

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية، على بوابة نتائج التعليم الفني 2024، بكل التفاصيل الكاملة، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عُقدت الامتحانات ورقيا في المدارس للشعبة الصناعية بجميع مدارس التعليم الصناعي في محافظات جمهورية مصر العربية.

النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الفني 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط الحصول على النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الفني 2024، شاملة كل التفاصيل الكاملة.

كذلك أكدت الوزارة أنه يمكن الوصول لكل النتائج من خلال بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، فبمجرد الدخول على الرابط من هنــــــــا، ثم يكتب الطالب رقم الجلوس والشعبة، فتظهر النتيجة شاملة جميع درجات الطالب في المواد الدراسية والاسم كاملاً والشعبة.

إتاحة النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الفني 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد إتاحة النتيجة إلكترونيا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني 2024، متضمنة جميع التفاصيل الكاملة عن الطالب، فإنها تتيحها في المدارس خلال 24 ساعة من ظهورها، حيث تقوم الوزارة بتسليم النتيجة لجميع المديريات التعليمية، والتي بدورها توزعها على الإدارات ثم المدارس، وتوضع في أماكن ظاهرة وتُتاح للطلاب دون الحصول على أي مبالغ مالية.

جدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية بكل أقسامها وشعبتها وتخصصاتها قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2023، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حتى يوم 6 يونيو 2024.

واستمرت الامتحانات النهائية لمدة 10 أيام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بأداء كل شعبة للمادة الخاصة بها .