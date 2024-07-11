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طالبتان من الجيزة تحصدان مركزين ضمن قائمة أوائل الجمهورية في نتيجة الدبلومات

كتب:

ماهر هنداوي
02:05 ص | الخميس 11 يوليو 2024
أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أن هناك طالبتين من مدارس المحافظة، حصدتا مركزين من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ، التي اعتمدها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء .

الإعلان عن نتيجة الطالبتين المتفوقتين بالجيزة

وأضاف «سلومة» خلال بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الطالبتين اللتين حصدتا المركزين على مستوى الجمهورية، في نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، هما الطالبة دعاء إبراهيم أحمد عبد النبي من مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجارية والتابعة لإدارة جنوب التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصلت على مجموع 492 درجة بنسبة  98.40 %، والطالبة الثانية التي حصدت مركزًا على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ، هي سهيلة ياسر محمد عبد المطلب من مدرسة الجيزة الزراعية المهنية التابعة لإدارة العمرانية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 479 درجة بنسبة  88.70%.

تهنئة للطالبتين المتفوقتين

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، قائلا: «أتقدم بأجمل وأرق التهانى للطالبتين المتفوقتين وأولياء أموريهما، متمنيا لهما دوام التقدم والنجاح، كما أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لإدارة التعليم الفنى بالمديرية بقيادة الدكتورة صفاء القزاز وجميع العاملين بالإدارة بمناسبة هذا التفوق، متمنيا لتعليم الجيزة المزيد من التقدم والنجاح».

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.