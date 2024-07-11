الكليات المتاحة بعد دبلوم تجارة 2024.. اعرفها

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل نتائج الشهادات الفنية، فيما أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن الكليات المتاحة بعد دبلوم تجارة 2024 لطلاب الشهادات الفنية التجارية هي «التجارة والتربية والآثار»، إلى جانب المعاهد الفنية التجارية المختلفة الموجودة بالمحافظات.

الكليات المتاحة بعد دبلوم تجارة 2024

وكشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكليات المتاحة بعد دبلوم تجارة 2024 سيتم تسجيل الرغبات للالتحاق بها خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة 2024، موضحة أن الوزارة ملتزمة بالنسبة المقررة لطلاب الشهادات الفنية وهي 10% من المقاعد في الجامعات الحكومية، والفيصل في التحاق الطلاب هو الحدود الدنيا للقبول التي تتوقف على العرض والطلب.

الأماكن المتوفرة لطلاب الشهادات الفنية التجارية

وتابعت المصادر، أن هناك ايضا عددًا من الأماكن المتوفرة لطلاب الشهادات الفنية التجارية في عدد من الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن الحدود الدنيا الخاصة بها سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.