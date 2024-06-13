تعيينات وزارة التجارة.. اعرف الشروط المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة وزارة التجارة والصناعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بدمياط - رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية - رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية - مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات الأحياء الدقيقة - مدير عام الإدارة العامة لبطاقات مستلزمات الإنتاج -مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق - مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني - مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات المتبقيات -مدير عام الإدارة العامة للجودة »

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف وزارة التجارة والصناعة

وكشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة وزارة التجارة والصناعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية، مبينة أنَّه يجب قضاء الراغب في شغل الوظيفة مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطوبة من المتقدمين لشغل وظائف وزارة التجارة والصناعة

وحددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة وزارة التجارة والصناعة المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- صورة من المؤهل الدراسي (معتمد) أو المؤهلات الأعلى بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفي كافة البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

- شهادة خبرة عملية معتمدة من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- 6 صور شخصية حديثة.

- صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

طريقة تقديم طلبات وظائف وزارة التجارة والصناعة

وطالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة وزارة التجارة والصناعة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف، وفقًا للإعلان التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك باليد فقط، للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية، بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهرة أو بطلب على النموذج المعد على الموقع الإلكتروني للهيئة www.goeic.gov.eg.