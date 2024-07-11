عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

حصل مسئولو نادي الزمالك، على توقيع رغبة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل تدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل، وذلك في ظل رغبة النادي في تدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بشكل رسمي.

الزمالك يحصل على توقيع رغبة بيكهام

وعلم الوطن سبورت من مصادره:« أن نادي الزمالك، حصل على توقيع رغبة أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، عن طريق أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق خلال الموسم المقبل، وجاء القرار بعد ترحيب جوزيه جوميز بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق».

وتابع:« نادي الزمالك، سيتفاوض مع نادي سيراميكا كليوباترا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل بحث إمكانية حسم الصفقة نهائيا لصالح الفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب فنيا وبدنيا، بالإضافة إلى المستويات التي قدمها مع فريقه خلال الموسم الحالي».

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في تدعيم الخط الدفاعي للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الموافقة على رحيل الفلسطيني ياسر حمد، بالإضافة إلى محمود علاء الذي انتهي عقده مع النادي.