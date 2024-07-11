نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024.. رابط مباشر للحصول عليها

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024، بعد اعتمادها رسمياً من قِبل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، وقدم الوزير التهنئة للأوائل.

وأتاحت الوزارة، نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024، عبر رابط مخصص لها بوابة مركز المعلومات الإلكترونية، وبمجرد كتابة رقم الجلوس، وتظهر له النتيجة كاملة شاملة الدرجات التفصيلية التي حصل عليها الطالب في كل المواد الدراسية، فضلاً عن اسم المدرسة التابع لها والمديرية والإدارة التعليمية.

تفاصيل مهمة بشأن نتيجة الدبلومات الفنية

- عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 790625 طالبًا.

- بلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبًا.

- بلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبًا.

- بلغ إجمالي من أدوا امتحان الدور الثاني 197717 طالبًا.

- بلغ إجمالي الراسبين 34790 طالبًا منهم 31134 طالبًا باقين للإعادة.