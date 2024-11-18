شريف سلامة: «لازم أحب الدور قبل ما أعمله»

تحدث الفنان شريف سلامة خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل «موعد مع الماضي» المقام الآن في أحد الفنادق، عن سبب مشاركته في العمل، وكذلك معايير اختيار أدواره.

شريف سلامة يكشف عن معايير اختيار أدواره

وقال شريف سلامة: «معاييري من يوم ما بدأت التمثيل أن يكون عندي اختلاف وتنوع كبير في الشخصيات، وكنت رافض يتقال عليا ممثل كوميدي أو درامي بس، ودا ممكن يجي أن أقعد فترة كبيرة أختار أعمالي، ودا باين من أعمالي الفنية الماضية».

وأضاف: «بختار الشخصية اللي هعملها بناء على تفكيري لها بيعمل إيه وبيكلم مين، ولازم أحبها، وضروري أظهر على الشاشة طبيعي مش مفتعل، وموعد مع الماضي عمل كبير ومبسوط للغاية أني مشارك فيه».

وتابع: «وفي معايير تانية لاختيار أدواري منها المخرج السدير مسعود، هو بيحس بالممثل من جوه، وكان بيجي يقولي أنت هتعمل كذا هنا».