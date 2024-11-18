«الإعلاميين» تتخذ إجراءات قانونية ضد مقدمة «برنامج مباع» وقناة تليفزيونية

صرّح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن ما تمّ تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول اتهام المدعوة «د. أ» بحيازة مواد مخدرة بوصفها «إعلامية»، لا صحة له.

المذكورة ليست إعلامية

وأوضح نقيب الإعلاميين في بيان، أن ما ورد في الخبر بشأن إقران اسمها بوصف «إعلامية» غير دقيق، مشيرًا إلى أنّ المذكورة غير مقيدة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، ولا تنتمي إلى نقابة الإعلاميين.

وأوضح «سعدة» أنّ النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة الإعلامية التي سمحت لها بتقديم «برنامج مباع»، بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89)، واللتين تنصان على عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

تعريف الإعلامي

وأشار إلى أن القانون يحدد تعريف الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية، بناءً على علاقة قانونية تهدف إلى أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، مع التزامه بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحلًا لصفة إعلامي ويعرض نفسه للمسؤولية القانونية والجنائية.