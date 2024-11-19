محمد لطفي: كنت مرشحا لدور في فيلم «السادات» وأحمد زكي كان شخصية رائعة

كشف الفنان محمد لطفي عن محطات هامة في مسيرته الفنية، قائلًا «تم اختياري للمشاركة في فيلم صراع الأحفاد في أثناء وجودي في المنتخب العسكري، لكنني لم أتمكن من اللحاق بموعد التصوير، ما أضاع علي الفرصة، لذا قررت الالتحاق بالدراسات الحرة في معهد الفنون المسرحية عام 1989، إلا أن المعهد أغلق أبوابه لاحقًا».

تجربة التمثيل في فيلم كابوريا

وأضاف محمد لطفي، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة dmc «المخرج خيري بشارة قام بجولات في الساحات الشعبية بحثًا عن ملاكم، وتم استدعائي لتجربة التمثيل في فيلم كابوريا، وعند لقائي الأول بالفنان أحمد زكي، نشأت بيننا صداقة من أول يوم تصوير».

أحمد زكي كان شخصية رائعة

وتابع «كان أحمد زكي شخصية رائعة، التقيت به مجددًا في فيلم هستيريا، كما كنت مرشحًا لدور معه في فيلم السادات، رغم أنني كنت معروفًا بأدواري الكوميدية».