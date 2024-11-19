أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى وفاة الفنانة القديرة خيرية أحمد نجمة الكوميديا التي صنعت لنفسها مكانة بين الجمهور بخفة دمها، وتركت بصمة كبيرة في أعمالها الفنية جعلتها تنافس نجمات جيلها بالزمن الجميل، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى وفاتها.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنانة خيرية أحمد».

بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن

وأفاد التقرير بأن الراحلة خيرية أحمد، استطاعت بموهبتها ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن، إذ برعت في تقديم أدوارا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، واستطاعت رغم تقديمها للأدوار الثانوية حفر اسمها بأداء مميز ظل عالقا في أذهان الجمهور.

مشوار خيرية أحمد الفني

واستعرض التقرير بداية خيرية أحمد الفنية في الخمسينات من خلال برنامج «ساعة لقلبك»، ثم انضمت إلى فرقة «ساعة لقلبك» المسرحية قبل أن تنتقل إلى فرقة إسماعيل ياسين حيث قدمت أدوارا لافتة، كما عملت مع فرق مسرحية شهيرة مثل فرقة نجيب الريحاني وفرقة أمين الهنيدي.

ولفت التقرير إلى أبرز العروض المسرحية التي قدمتها نجمة الكوميديا مثل «مراتي بنت جن»، و«عبدالسلام أفندي»، و«الرضا السامي».