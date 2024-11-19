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ضبط متهم تعدى على طالب جامعي في القاهرة

كتب:

محمد بركات
10:57 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
متهم

متهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن.

بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين إثر ارتطامه به، قام على أثرها بائع آخر بالتدخل والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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