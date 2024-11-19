«القاهرة الإخبارية»: تفاعل شبابي إيجابي في ندوة صناعة الأفلام النسائية بمهرجان القاهرة

قال نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه تحت عنوان «نظرة ثاقبة على الإنتاج المشترك في صناعة الأفلام النسائية»، انطلقت ندوة نقاشية بحضور مخرجين ومنتجين من مصر وفرنسا والنرويج، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نقاط النقاش

وأضافت خلال تقرير عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن نقاط النقاش تناولت الاعتبارات القانونية الخاصة بالإيرادات والعقود لصناعة الأفلام وتطبيق حقوق الملكية والإنتاج النسائي، مشيرة إلى أن الحضور من النساء والشباب تفاعل بشغف مع مديري الجلسة حول الفرص والتحديات في إنتاج الأفلام النسائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت المنتجة النرويجية إنجريد ليل هوجتون، أن الحضور ناقشوا خلال اللقاء الإنتاج المشترك، مشيرة إلى أن لديها خبرة واسعة في الإنتاج المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر.

وتابعت: «عملت على أول فيلم للمخرجة هالة القوصي وهو زهرة الصبار، وفخورة جدا بهذا العمل، وفيلمي الثاني جرى عرضه في مهرجان كان وهو إنجاز كبير، وحاولت دعم هذا الفيلم من خلال تمويل له، لكني لم أنجح في ذلك، وفخورة لكوني من أوائل الداعمين لها كمنتجة أفلام».

الجلسة الحوارية

وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تقدم نظرة شاملة على الخطوات اللازمة، لتحقيق الإنتاج المشترك والسبل المتنوعة، للتعاون بين المنتجين الأوروبيين والعرب في مشاريع الأفلام.