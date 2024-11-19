جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي لشهر نوفمبر 2024.. تنطلق يوم الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي لشهر نوفمبر 2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل، مطالبا جميع الإدارات الالتزام بالمواعيد المحددة في الجدول.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي ستكون على مستوى الإدارة حيث سيتم وضعها من قبل موجه لأول للإدارة، ويتم وضع 3 نماذج للامتحانات في كل فصل، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي لشهر نوفمبر

- يوم الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادة العلوم.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 28 نوفمبر2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.