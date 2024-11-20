تفاصيل امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة.. الجدول والمواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر نوفمبر2024، مشيرا إلي أنه سيتم عقد الامتحان يوم الأحد 24 نوفمبر ويستمر حتى يوم 1 ديسمبر، ورقياً لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي، سيكون على مستوى الإدارة ويقوم كل موجه بوضع أسئلة الامتحان حيث يتم وضع 3 نماذج « أ، ب، ج» لكل فصل، ويتضمن ما يتم دراسته من نهاية شهر أكتوبر وحتي نهاية نوفمبر الجاري.

جدول امتحانات شهر نوفمبر الصف الأول الثانوي

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر الصف الأول الثانوي:

- يوم الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 25 نوفمبر2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادة العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ.