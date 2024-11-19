محافظ المنيا: ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 135 مخالفة منها، ضبط سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على السلع، فضلاً عن عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع أزيد من السعر المقرر، عدم وجود شهادة صحية ،عدم صلاحية المنتجات، تجار تموينيين، إلى جانب مصادرة لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، إضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.

حملات رقابية علي المخابز والأسواق

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية .