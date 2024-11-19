سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث للبيع والشراء

أعلنت شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون» أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة، يأتي ذلك بعدما تأثر المعدن الأصفر عالميا جراء التوترات التي تشهدها المنطقة والساحة الدولية، ومخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة وكلها عوامل تُؤثر على سعر الذهب.

سعر الذهب الآن اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون»، التالي:

سعر الذهب عيار 24

يبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 4229 جنيها للشراء، و4211 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3700 جنيه للشراء، و3685 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3171 جنيها للشراء، و3159 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2467 جنيها للشراء، و2458 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 3876 جنيها للشراء، و3860 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن، في الصاغة 29 ألفا و600 جنيه للشراء، و29 ألفا و585 جنيها دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت سعر أوقية الذهب بالدولار الآن، نحو 2630 دولارا للشراء، و2629 دولارا للبيع.