بعد اتهامه بسرقة اللحن.. أول رد من ملحن أغنية «كدابة» لـحسام حبيب

حذفت إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أغنية كدابة لحسام حبيب، منذ قليل، بعد توجيه الموزع والمنتج محمد شفيق، اتهامات بسرقة لحن الأغنية من أغنية «بياعة» للمطرب والمحلن محمود عز.

ملحن أغنية كدابة يرد على اتهامات سرقته للحن أغنية بياعة

ومن جانبه، قال إسلام رفعت، ملحن أغنية «كدابة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل ما يشاع حول سرقته لحن أغنية بياعة، عار تماما من الصحة، لأن أغنية كدابة لحسام حبيب، جاهزة منذ فترة طويلة؛ ولكنها تأجلت بسبب عدة ظروف.

وأضاف أنه تواصل مع الشركة المنتجة لأغنية كدابة، ومن المقرر أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية، خلال الساعات القليلة المقبلة، وستعود الأغنية على يوتيوب مرة أخرى.

تفاصيل أغنية كدابة لحسام حبيب

أغنية «كدابة» من كلمات عمرو المصري، وإلحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.