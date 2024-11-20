مفاجأة جديدة بشأن إصابة وسام أبو علي.. ما علاقة الركبة؟

كشفت تقارير صحفية فلسطينية عن مفاجأة جديدة بشأن إصابة وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الفلسطيني والذي تعرض للإصابة بعد إنتهاء مباراة عمان في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الصحفي الفلسطيني محمد عراقي في تصريحات لبرنامج رقم 10 رفقة الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: «وسام أبو علي عانى من كدمة في الركبة بعد لقاء عمان، والجهاز الطبي للأهلي تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين وهناك أشعة خضع لها بالفعل وسام أبو علي».

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة إصابة وسام أبو علي

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف للوطن سبورت عن طبيعة إصابة وسام أبو علي، وأكد بأن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، ولا يعاني من أي إصابات في الركبة، أو كاحل القدم.

وشدد المصدر بأن خلال الساعات المقبلة سيخضع الدولي الفلسطيين لمزيد من الفحوصات، خلال الساعات المقبلة، لمعرفة طبيعة الإصابة وحجمها.

وتطرق الصحفي الفلسطيني للحديث عن عمر فرج قائلًا : «عمر فرج في السويد كان يلعب أساسيا ويسجل أهدافا، لكن في الزمالك قد لا يشارك بصفة أساسية، وبالتالي عمر فرج يعاني لعدم حصوله على دقائق كافية في الزمالك مثلما يحدث في منتخب فلسطين».