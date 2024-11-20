وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدمة قوية لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إتخاذه قرار جديد مع الفراعنة بخصم نقاط جديدة من رصيده في تصنيفه العالمي عن شهر نوفمبر والمقرر إعلانه بشكل رسمي يوم 28 من الشهر الجاري، وذلك بعد ساعات من تعادل المنتخب الوطني أمام بوتسوانا 1-1 في مواجهة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

بقرار فيفا.. «خصم نقاط» من منتخب مصر بعد ساعات من التعادل مع بوتسوانا

وقرر «فيفا» خصم نقاط من منتخب مصر بعد ساعات من التعادل أمام بوتسوانا، في تصنيفه بالاتحاد الدولي، إذ فقط المنتخب الوطني 8.49 نقطة من رصيده ليصبح الرصيد الحالي له 1513.49 نقطة بعدما كان 1521.98 نقطة بعد مباراة كاب فيردي، ووفقا لهذا ستتراجع مصر ثلاثة مراكز في التصنيف المقبل.

وقبل بداية أجندة نوفمبر كان منتخب مصر يمتلك 1526.25 نقطة بالمركز 30 عالميا، وبعد تعادله أمام كاب فيردي تعرض لخصم 4.27 نقطة من نقاطه في تصنيف فيفا، الذي خصم منه 8.49 نقطة بعد التعادل أمام بوتسوانا، ليفقد الفراعنة بذلك 12.76 نقطة قبل إعلان تصنيف نوفمبر.

خصم 12.76 نقطة من منتخب مصر في تصنيف فيفا قبل إعلانه

ومن المنتظر أن يصبح منتخب مصر في المركز الـ33 عالميا في تصنيف فيفا للمنتخبات الجديد، والذي سيتم إعلانه يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، ليتراجع 3 مراكز عن تصنيفه الحالي في الاتحاد الدولي وهو المركز الثلاثين عالميا، لكن الفراعنة سيظل في المركز الثالث إفريقيا بعد المغرب والسنغال.

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