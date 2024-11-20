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المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل باليوم العالمي للطفولة

كتب:

مريم شريف
01:54 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الاحتفال باليوم العالمي للطفولة

الاحتفال باليوم العالمي للطفولة

نظمت المدرسة الأسقفية بمدينة المنوفية، احتفالًا مميزًا بمناسبة يوم الطفولة العالمي، حيث شارك طلاب المدرسة من مختلف المراحل الدراسية في فقرات فنية وترفيهية متنوعة.

وفي كلمة له خلال الاحتفال، شدد مجدي أبو السعد، مدير المدرسة، خلال الاحتفال بيوم الطفولة العالمي على أهمية غرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال منذ الصغر، مؤكدًا أن المدرسة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير شخصياتهم.

تنوعت فقرات الحفل بين العروض الغنائية المبهجة وعروض الجمباز الإيقاعي التي أضفت لمسة من الحيوية والنشاط على الاحتفال. وقد شارك في الحفل عدد كبير من الطلاب، مما يؤكد اهتمام المدرسة بتنمية مواهبهم وقدراتهم.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا إذ كان للكنيسة الأسقفية هدفا واضحا للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية.

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بقلم مريم شريف