صدمة جديدة.. الإصابة تضرب نجم الأهلي قبل 48 ساعة من لقاء الاتحاد

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صدمة جديدة من قبل الجهاز الطبي في الفريق بقيادة أحمد جاب الله، بعدما أكد له شكوى نجم جديد في الأهلي من الإصابة قبل أيام قليلة من لقاء الاتحاد السكندري.

وعلم «الوطن» أن مروان عطية أكد لطبيب النادي الأهلي أحمد جاب الله، شكواه من آلام في الركبة تعرض لها إثر مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا، أمس، في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

أشعة وفحص طبي عاجل لتحديد موقف مروان عطية

مروان عطية لاعب الأهلي

وأكد مروان عطية لطبيب النادي الأهلي أنه يشعر بتحسن بسيط بعد خضوعه لبعض الجلسات العلاجية والاستشفائية بعد مباراة بوتسوانا، إذ من المقرر خضوع اللاعب لأشعة عاجل.

ويخضع مروان عطية لأشعة على الركبة اليوم من أجل عرضها على طبيب النادي الأهلي لتحديد مصيره من لقاء الاتحاد السكندري.

ووفقًا لمصدر داخل الأهلي فإن الأقرب هو لحاق مروان عطية بمباراة الاتحاد السكندري خاصة أن اللاعب أكد تحسن حالته، إلا أن طبيب الفريق أصر على خضوع اللاعب للأشعة لزيادة الاطمئنان على حالته.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.