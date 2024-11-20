خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.. الأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتفعيل الإيميل الموحد لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك للعام الدراسي الحالي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025 وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.