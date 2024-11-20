إغراءات أوروبا وعروض الخليج للتعاقد مع 5 نجوم في الأهلي.. والإدارة تحسم الرد

أغلق مسؤولو النادي الأهلي، ملف الرحيل أمام نجوم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد رفض العروض التي تلقاها 5 لاعبين في صفوف الفريق خلال الأونة الماضية.

وقال مصدر مسئول داخل إدارة الكرة في الأهلي، إن هناك عروضا مغرية من الناحية المادية لرحيل 5 نجوم من صفوف الفريق الأول بالنادي، إلا أن الإدارة طلبت غلق الملف بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

عروض مغرية لخماسي الأهلي وكولر يرفض رحيلهم

الأهلي

وأوضح أن إمام عاشور ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات، تلقوا عروضا أوروبية وخليجية في الآونة الماضية لكن النادي طلب غلق ملف الرحيل.

وتابع المصدر، أن وسام أبو علي وكوكا وإمام عاشور تلقوا عروضا من الخليج وأوروبا، بينما توقفت عروض مروان عطية وحسين الشحات عند الخليج فقط.

وأضاف أن العروض التي وصلت إلى خماسي النادي الأهلي جاءت من أوروبا والخليج، ولكن الإدارة رفضت النظر في العروض؛ لتمسك الجهاز الفني بخدمات الخماسي رغم أن العروض المقدمة بملايين الدولارات.

وأتم أن النادي من الممكن أن يناقش تلك العروض حال تجددها في نهاية الموسم الجاري، ولكن بشرط توفر بدلاء أقوياء لدعم صفوف الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر انطلاقها بالثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري NILE.