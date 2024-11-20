تخدم 11 قرية محرومة.. تفاصيل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالجيزة 

تنفذ محافظة الجيزة بقيادة المهندس عادل النجار، مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة 11 قرية محرومة بمركز الصف، وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية بالمركز لخدمة المواطنين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف خدمة المناطق الريفية بمختلف المحافظات.

أكد «النجار» على هامش جولة له بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبوعريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة، موضحًا أن هذه النوعية من المشروعات توفر حياة إنسانية وكريمة للمواطنين.

نسب تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة

وكشف المهندس عادل النجار، تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة، موضحًا أنه يقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 22 ألف م3، لخدمة قرى الأخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبرى ومنطقة نجوع العرب، مؤكدًا أن تنفيذ الأعمال المدنية داخل المحطة وصلت إلى 97%.

أصدر محافظ الجيزة، توجيهات مُهمة للعاملين بالمحطة، بضرورة سرعة البدء فى الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

أما بالنسبة لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودي، أكد محافظ الجيزة، أنها تُقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15 ألف م3، موضحًا أنها تخدم قرى عرب العيايدة والجزيرة الشقراء والمنشئ وأسكر والودى والديسمي.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأكد المهندس عادل النجار، أن هذه المشروعات تُسهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بعدد 11 قرية محرومة، مشددًا على إزالة أي معوقات تواجه أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى الصف واطفيح بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف.