حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «Back To School»

أطلقت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الثانية من مبادرة «Back To School» تحت عنوان «واعي»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة (واعي) تهدف الى لتعزيز مفاهيم وأهمية الصحة النفسية، ⁠التربية الجنسية، ⁠الإسعافات الأولية والتغذية السليمة عند الأطفال بالمرحلة الابتدائية.

المبادرة تنتقل الى باقي المحافظات تباعا خلال الأيام المقبلة

ولفتت المؤسسة إلى أن البداية انطلقت من مدارس محافظة القاهرة، مؤكدة أن المبادرة ستنتقل الى باقي المحافظات تباعا خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق منفصل نظمت مؤسسة حياة كريمة زيارة لدور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة في إطار مبادرة خطوط الحكمة وبمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكر.

تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لكبار السن

ولفتت المؤسسة إلى أن هدف المبادرة، تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لكبار السن، مشيرة إلى إجراء عدد من التحاليل الطبية اللازمة، للاطمئنان على صحتهم، الى جانب انشطة للدعم النفسي وتقديم الوجبات الغذائية المتكاملة.