أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 20-11-2024، تغيرات ملحوظة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3743 جنيهًا للشراء في آخر تحديث، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

سعر الذهب الآن اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون»، التالي:

سعر الذهب عيار 24

يبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 4278 جنيها للشراء، و4255 جنيها للبيع.

الذهب عيار 21 سعره كام؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3743 جنيهًا للشراء، و3723 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3208 جنيهات للشراء، و3191 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2495 جنيهًا للشراء، و2481 جنيهًا للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 3921 جنيهًا للشراء، و3900 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن، في الصاغة 29 ألفا و944 جنيهًا للشراء، و29 ألفا و924 جنيهًا دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت سعر أوقية الذهب بالدولار الآن، نحو 2635 دولارًا للشراء، و2634.5 دولار للبيع.