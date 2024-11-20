تحرك جديد يخالف التوقعات: سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024.. تحديث عيار 21

أوضحت «جولد بيليون»، أن هناك تراجعا واضحا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024؛ إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 دون إضافة المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3695 جنيها للشراء و3675 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر دون إضافة سعر المصنعية 4223 جنيها للشراء و4200 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث، متراجعا بقيمة 6 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في المحلات

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في الصاغة الآن قبل حساب المصنعية أو الدمغة، 3167 جنيها للشراء و3150 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث

وتراجع سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث اليوم الأربعاء بقيمة 40 جنيها ليسجل 29 ألفا و560 جنيهًا للشراء، ووصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 29 ألفا و540 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم

أما عن أسعار الذهب العالمية، تراجعت أيضًا بقيمة 10 دولارات للأوقية، لتسجل اليوم في البورصات العالمية 2622 دولارا.