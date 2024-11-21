احتفالات بـ«غرب سهيل» و«أبوغصون» للفوز بأفضل القرى عالميا..«أحلى بلد.. بلدي»

طبيعتهما الخلابة ميَّزتهما عن مختلف قرى العالم، ليستحقا الفوز بجائزة منظمة الأمم المتحدة للسياحة كأفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، وتعم السعادة والفرحة على جميع أهالى قريتي «غرب سهيل» بمحافظة أسوان و«أبوغصون» بمركز مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

أفضل القرى الريفية السياحية فى العالم

جهود كبيرة بذلها أهالى «غرب سهيل» فى الآونة الأخيرة، لجعل قريتهم ضمن قائمة أفضل القرى الريفية السياحية فى العالم لعام 2024، وتحويلها من قرية محلية إلى عالمية، تقصدها الوفود الأجنبية عند زيارة محافظة أسوان، للتعرف على طبيعتها الخلابة التى تخطف القلوب: «الناس كلها مبسوطة بخبر الفوز، وحاسين أن ربنا ماضيّعش تعب السنين اللى فاتت»، بحسب ما روته نسمة شرف، الشهيرة بـ«أم معاذ»، من أهالى القرية فى حديثها لـ«الوطن».

طبيعة مختلفة تتميز بها «غرب سهيل» عن باقى قرى العالم، سواء كانت تتعلق بطرازها المدهش وعاداتها وتقاليدها النوبية وغيرها: «الناس هنا طيبة جداً فى تعاملها مع الزوار، بنتعامل معاهم كأنهم من الأهل، وبيوتنا مفتوحة لهم 24 ساعة».

مميزات «غرب سهيل»

لا تقتصر مميزات «غرب سهيل» عن باقي قرى العالم عند هذا الحد، ولكن يُشهد للقرية تمتعها بشوارع جميلة ونظيفة للغاية: «الناس هنا نضيفة جداً، والشوارع بتلمع كلها، ومفيش بيت عندنا مفيهوش تمساح، بخلاف ألوان البيوت، وده بيبهر كتير من الزوار، وصحف عالمية كتبت عننا وده كان مفرحنا جداً»، بحسب «نسمة».

بنبرة فخر، عبّر حاتم شمس، أحد أهالي قرية «غرب سهيل» عن سعادته بالتصنيف العالمى: «الناس من أول ما سمعت الخبر وهما بيتكلموا عن قريتهم وكمية الفرحة على الوجوه لا تُصدق، وده بيدينا دافع أكبر إننا نكمل فى طريقنا، ونفسنا كل سنة نفوز باللقب، وبنعلّم أطفالنا إزاى يحافظوا على تاريخ الأجداد».

وعن إشادة الأجانب بالقرية، أوضح «حاتم»: «بينبهروا بكل حاجة فى القرية، بداية من المبانى مروراً بالمشغولات اليدوية النوبية القديمة، وصولاً للأكل النوبى».

أهالي قرية «أبوغصون»

على الجانب الآخر عبّر أهالي قرية «أبوغصون» عن مدى سعادتهم بفوز قريتهم بجائزة أفضل وجهة سياحية فى العالم لعام 2024: «لما عرفنا الخبر كل الناس فضلت تبارك لبعضها، قُلنا الحمد لله ربنا كرمنا بالعيش في مكان مميز زي قريتنا»، بحسب ما رواه «طه عبدالفتاح» أحد أهالي القرية، مشيراً إلى أن «أبوغصون» تعد ثاني أكبر قرية داخل محمية وادي الجمال الوطنية بمرسى علم.

مميزات عديدة تتمتع بها قرية «أبوغصون» بحسب «طه»، منها المباني الخشبية والحرف اليدوية وأيضاً الفنون التقليدية، فضلاً عن صناعة إكسسوارات الخرز، ويتم بيعها في المراكز السياحية: «تصميم القرية وشكل المبانى جميل لدرجة أن السياح بينبهروا بجمال القرية والإكسسوارات التى بتصنعها السيدات وغيرها من مميزات لا تعد ولا تحصى».