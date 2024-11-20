سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024 بالصاغة.. «تحديث في عيار 21 الآن»
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:53 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الذهب في محال الصاغة
تحديث جديد شهده سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024 في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، إذ كشفت شعبة الذهب والمجوهرات، عن تغيير في سعر أعيرة المعدن الأصفر المختلفة، ومن بينها عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، سواء على مستوى البيع أو الشراء.
أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، كالآتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 الآن
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في التعاملات المسائية 4280 جنيها للشراء، مقابل 4257 جنيها للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر
فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن خلال التعاملات المسائية 3745 جنيها للشراء، مقابل 3725 جنيها للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال التعاملات المسائية إلى 3210 جنيها للشراء، مقابل 3193 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
وسجل سعر الجنيه الذهب الآن خلال التعاملات المسائية 29960 جنيهاً للشراء، مقابل 29940 جنيها للبيع.
سعر أونصة الذهب عالميا
سجلت سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء على المستوى العالمي 2647 دولارا للشراء.
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