«تقلوا الملابس».. «الأرصاد»: تغير مفاجئ في حالة الطقس بدءا من الأحد المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرًا مفاجئًا في حالة الطقس، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم أنحاء البلاد، ليكون الطقس مائلًا للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على كافة الأنحاء، في حين تشهد بعض المناطق عددًا من الظواهر الجوية من أمطار متفاوة الشدة، ونشاطًا للرياح تعمل على زيادة برودة الطقس.

تغير مفاجئ في حالة الطقس

وقالت «الأرصاد» في بيانها الصادر اليوم، إنّه من المتوقع أن تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، على أغلب أنحاء البلاد، يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

الحرارة تنخفض إلى 13 درجة

ومع هذا التغير في حالة الطقس، فإن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، في حين تنخفض العظمى على السواحل الشمالية إلى 20 درجة والصغرى إلى 15 درجة وتصل على شمال الصعيد إلى 13 درجة مئوية، وإليك تفاصيل درجات الحرارة على القاهرة والأقاليم يوم الأحد 24 نوفمبر:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.