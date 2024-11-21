سعر الذهب في مصر بعد ختام التعاملات اليومية بسوق الصاغة.. «بيع وشراء»

اختتمت التعاملات داخل محلات الصاغة منذ قليل، وكشفت مؤسسة «جولد بيليون» عن سعر الذهب في مصر بعد نهاية التعاملات اليومية، والتي شهدت تحركات عديدة خلال الساعات الماضية، وهو التحديث الأخير للبيع والشراء على مستوى مختلف أعيرة المعدن الأصفر ومنها عيار 21.

سعر الذهب في مصر بعد ختام التعاملات

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب في مصر بعد ختام التعاملات، دون مصنعية أو ضريبة، وسجلت أعيرة الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 بعد نهاية التعاملات 4274 جنيهاً للشراء، مقابل 4251 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بعد نهاية التعاملات

فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 بعد نهاية التعاملات 3740 جنيهاً للشراء، مقابل 3720 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 بعد نهاية التعاملات إلى 3206 جنيهاً للشراء، مقابل 3189 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 بعد نهاية التعاملات 2493 جنيهاً للشراء، مقابل 2479 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بعد نهاية التعاملات 29920 جنيهاً للشراء، مقابل 29900 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب عالمياً 2647 دولاراً للشراء.