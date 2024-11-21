«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم.. هل نشهد سقوط أمطار؟

زفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين، حيث تسود اليوم أجواء مستقرة ومعتدلة نهارا على الأنحاء كافة، بعد تغيرات شهدتها البلاد الأسبوع الماضي نتيجة منفخض جوي ضرب البلاد ونتج عنه سقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المدن والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

- القاهرة: العظمى 25 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 - الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بنها: العظمى 24 - الصغرى 17.

- دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- وادي النطرون: العظمى 25 - الصغرى 16.

- كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شبين الكوم: العظمى 24 - الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 24 - الصغرى 16.

- دمياط: العظمى 23 - الصغرى 18.

- بورسعيد: العظمى 24 - الصغرى 17.

- الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16.

- السويس: العظمى 25 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 24 - الصغرى 13.

- رفح: العظمى 23 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 17.

- نخل: العظمى 24 - الصغرى 09.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 07.

- الطور: العظمى 26 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 24 - الصغرى 15.

- شرم الشيخ: العظمى 27 - الصغرى 21.

- الإسكندرية: العظمى 23 - الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 22 - الصغرى 13.

- السلوم: العظمى 20 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 17.

- مرسى علم: العظمى 27 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 21.

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 22.

- أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 21.

- رأس حدربة: العظمى 28 - الصغرى 21.

- الفيوم: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بني سويف: العظمى 26 - الصغرى 14.

- المنيا: العظمى 26 - الصغرى 14.

- أسيوط: العظمى 27 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 27 - الصغرى 13.

- قنا: العظمى 27 - الصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 27- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 27- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 27 - الصغرى 11.

- أبو سمبل: العظمى 28 - الصغرى 15.