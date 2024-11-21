3.4 مليون جنيه إيرادات فيلم آل شنب خلال 3 أسابيع عرض في دور السينما

وصلت إجمالي إيرادات فيلم آل شنب على مدار 3 أسابيع عرض بدور السينما إلى 3 ملايين و400 ألف جنيه، فيما تراجع في ترتيب قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر مع طرح فيلم الهوى سلطان والذي حقق ما يزيد عن 42 مليون جنيه خلال 15 يوم عرض بالسينما.

فيلم آل شنب يقود بطولته كل من ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، محمود البزاوي، خالد سرحان، أحمد عصام السيد، سولافة غانم، علي الطيب، هيدي كرم، حسن مالك، تأليف وإخراج آيتن أمين.

فيلم آل شنب اجتماعي كوميدي

تدور قصة فيلم آل شنب في إطار اجتماعي كوميدي من خلال مناسبة عائلية حزينة تجمع عدد من أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية، وتضطرهم الظروف إلى التواجد بصحبة بعضهم البعض في هذه المناسبة، وتحدث عدة مفارقات وأزمات ينتج عنها مفاجآت غير متوقعة.

فيلم رومانسي

من ناحية أخرى، نجح فيلم الهوى سلطان في تصدر قائمة الإيرادات اليومية بمجرد عرضه بالسينما، وتدور قصته في إطار رومانسي بين سارة وعلي وهما صديقان وتجمعهما صلة قرابة، وتبدأ أزمتهما عندما يكتشف كل منهما أنَّ علاقتهما ليست مجرد صداقة ولكنها حب حقيقية.

فيلم الهوى سلطان من تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، عماد رشاد، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة.