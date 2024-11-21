شعبة الذهب تمد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي «نيبو NEBU4» إلى نهاية نوفمبر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة مدّ فترة المشاركة في مسابقة تصميم الحلي بمعرض «نبيو» معرض الذهب والمجوهرات المصري الدولي، حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، وفقًا لقرار صادر عن إدارة المعرض.

وأفاد بيان صادر عن الشعبة اليوم، بأن مدّ فترة المشاركة في مسابقة تصميم الحلي بمعرض نيبو 2024 جاء استجابة لرغبة عدد كبير من الراغبين في المشاركة وبناءا على طلبهم.

كما أوضح البيان أنَّه سيتمّ مدّ فترة تلقي التصميمات المشاركة في مسابقة «NEBU jewelry design competition» التي تعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من معرض «نبيو»، المُقام في الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر المقبل، بناء على رغبة المشاركين الذين لم يتمكّنوا من المشاركة في المسابقة خلال المدة المسموح بها والمنتهية أمس في 20 نوفمبر.

المجوهرات والهوية المصرية عبر التاريخ

وكانت إدارة معرض «نبيو» قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي عن تنظيم مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض الذهب والمجوهرات بعنوان «المجوهرات والهوية المصرية عبر التاريخ- الحقبة المصرية القديمة/ الفرعونية».

وتمّ تحديد موعد غلق باب التقديم في 20 نوفمبر، بعد تلقي عدد كبير من المشاركات، إلا أنَّه تمّ مد فترة استقبال التصميمات المشاركة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري بناء على رغبة عدد كبير من الراغبين في المشاركة، على أن يتم التقديم عبر الموقع الخاص بمعرض نبيو www.nebugoldexpo.com، من خلال استمارة خاصة بالمسابقة على الموقع.

يُقام معرض نبيو للذهب والمجوهرات في مركز مصر للمعارض، قاعة 3، تحت إشراف مصلح الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويعقد هذا العام تحت رعاية وزارتي الصناعة والتموين.

تجارة الذهب والمجوهرات في مصر

وعن المسابقة، قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أهداف إقامة المعرض أن يساهم في تطوير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في مصر ودفعها للنمو والتقدم بما يسمح لنا بالمنافسة العالمية والتصدير، ولا شك أنَّ التصميم الجيد يمثل عنصرًا هامًا في تسويق المنتجات الخاصة بالمجوهرات والموضة عموما، فالحلي والمجوهرات بالأساس تعد قطعا فنية لابد أن تتوفر فيها عناصر الابداع والتميز وروعة التصميم مما يضفي على المعدن الثمين قيمة مضافة تزيد من سعره الأصلي، لذلك كان الاهتمام بعقد المسابقة لتشجيع الشباب والمصممين على بذل أفضل ما لديهم لوضع تصميمات متميزة، تسهم في نمو القطاع وتسهيل عملية تسويق الحلي، وذلك من خلال منحهم الجوائز التشجيعية والعمل على نشر تصميماتهم في معرض على هامش «نبيو 4» وكذلك تشجيع أصحاب المصانع على إنتاج التصميمات المتميزة والفائزة.