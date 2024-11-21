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«الإحصاء»: 179 ألف ساعة بث تليفزيوني خلال عام 2024

كتب:

ماهر هنداوي
12:22 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
تليفزيون ماسبيرو

تليفزيون ماسبيرو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون، القنوات الرئيسية، القنوات الإقليمية - قنوات النيل المتخصصة - القنوات الإخبارية) بلغ 179.06 ألف ساعة خلال عام (2023/2024). 

أشار الجهاز إلى أن المجال الاجتماعي، احتل النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال حيث بلغ 51360.17 ساعة بنسبة 28.68% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 140.20 يوميًا خلال عام ( 2023/2024) .

أوضح أن عدد ساعات المجال السياسي بلغ، 22456.25 ساعة بنسبة 12.54% بمتوسط 61.21 ساعة يوميًا يليه المجال الترفيهي بعدد ساعات 21590.21 ساعة بنسبة 12.06% بمتوسط 58.59 ساعة يوميًا خلال عام (2023/2024).

وأكد أن المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعيد، طيبة) بلغ 153.15 ساعة يوميا خلال عام 2023/2024.

عدد ساعات الخدمات الإخبارية

تابع، أن عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار «راديو مصر») بلغ 26352 ساعة خلال عام (2023/ 2024) وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

عدد ساعات بث قطاع التليفزيون 

بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (القناة الأولي – القناة الثانية– الفضائية المصرية– الفضائية الموجهة لأمريكا– تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة خلال عام (2023/ 2024).

 عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة

بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت– لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثقافية – القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام (2023/ 2024)، كما بلغ المجال الاجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة حيث بلغ 26550.45 ساعة بنسبة 33.58% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 13332.45 ساعة بنسبة 16.86% خلال عام (2023/ 2024).

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.