«بيطري الدقهلية»: تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ضمن الحملة الثالثة

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تحصين مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية 55 ألف رأس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين ما يقرب من 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار الحملة لمدة شهر مع العمل علي تقديم التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

أعمال التحصين جاءت لمنع انتشار المرض في بدايته

وأوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة، وأن أعمال التحصين جاءت لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس، وتم تحصين حوالي54 ألفا و973 رأس ماشية.