وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد تطويرها

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

افتتاح محطة مياه دمياط القديمة

وتجول المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن الشهابي، ومرافقوهم، بمختلف مكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمراحل تنقية المياه، وموقف تحليل العينات بالمعمل الخاص بالمحطة، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، سير العمل بمركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وكذا سيارات خدمة العملاء المتنقلة، واستمع لشرح حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه الوزير بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى، والعمل على حل شكاوى المواطنين في أسرع وقت.

وأوضح الوزير، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، تم تنفيذه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة، ضمن مجموعة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة دمياط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.