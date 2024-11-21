عاجل| فيفا يصدم منتخب مصر وحسام حسن في التصنيف الجديد

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضربة قوية لـ منتخب مصر خلال الساعات الماضية بعد أيام من انتهاء معسكر شهر نوفمبر والأجندة الدولية الخاصة بمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، والتي تعادل فيهما «الفراعنة» 1-1 في اللقاءين، لحساب آخر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والتي تأهل لها المنتخب الوطني بشكل رسمي.

وعلم «الوطن سبورت» أن تصنيف منتخب مصر الجديد بعد مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يشهد تراجعا في الترتيب على مستوى منتخبات العالم، وليس هذا فحسب بل إنه التصنيف الأسوأ في عهد حسام حسن، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

تصنيف منتخب مصر الجديد من «فيفا».. الأسوأ في عهد حسام حسن

ويشهد تصنيف «فيفا» الجديد، والذي سيتم الإعلان عنه رسميا يوم الخميس المقبل، تراجع منتخب مصر ثلاثة مراكز عن التصنيف الحالي، والذي يحتل فيه المنتخب الوطني المركز الـ30 على مستوى منتخبات العالم، ليكون التصنيف الجديد للفراعنة هو 33.

وخلال أجندة نوفمبر 2024، فيعد تصنيف منتخب مصر الجديد الأسوأ للفراعنة في عهد حسام حسن، من حيث النتائج والترتيب على مستوى العالم، لاسيما بعد التعادل مع كاب فيردي وبوتسوانا وفقدا الفراعنة 12.76 نقطة والتراجع من المركز الثلاثين للمركز 33 ويصبح عدد نقاطه في تصنيف فيفا هو 1513.49 نقطة.

وفقد منتخب مصر 4.27 نقطة بعد التعادل مع كاب فيردي، قبل أن يفقد 8.49 نقطة جديدة بعد تعادله أمام بوتسوانا، ليكون مجموع ما فقده المنتخب الوطني 12.76 نقطة قبل إعلان تصنيف نوفمبر من قبل فيفا.

ويعتبر تصنيف فيفا الجديد الأسوأ في عهد حسام حسن، خاصة أن الفراعنة لم يتراجع في التصنيف منذ تولي «العميد» القيادة الفنية ففي المرة الأولى للتصنيف بعهد حسام حسن تقدم المنتخب مركزا واحدا للمرتبة 36، ثم تقدم 5 مراكز مجددا ليحتل المركز 31، ثم تقدم مرة أخرى مركزا واحدا ليتواجد بالمرتبة 30، لكن التصنيف الجديد يضعه في المركز 33.