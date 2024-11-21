قطع المياه عن المناطق 6 ساعات غدا في الدقهلية اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه في بعض المناطق لمدة تصل إلى 6 ساعات غدا الجمعة بمدينتي الكردي وميت سلسيل.

قطع المياه 6 ساعات غدا في الدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية إلى أن قطع المياه يوم الجمعة، سيبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء عن المناطق التالية:

- منطقة المعهد الديني

- منطقة الشيخ موسى

- منطقة حي الرفاعي

- منطقة العلاج الشامل

- منطقة التوايمة

سبب قطع المياه عن الدقهلية 6 ساعات

وأكدت مياه الدقهلية، في بيان، أنه يجري قطع المياه نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة على خط 400 مم PVC بمدينة الكردي، ومدينة ميت سلسيل.

وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه يجب على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، طوال فترة الأعمال وانقطاع المياه.

الخط الساخن لمياه الدقهلية

وفيما يتعلق بالخط الساخن الخاص بمياه الدقهلية فهو 125، إذ يمكن للمواطنين التواصل من خلاله مع الشركة في حالة الطوارئ، وعند الحاجة لوجود سيارات محملة بالمياه.