وصول سولاف فواخرجي لحضور فيلم «سلمى» بمهرجان القاهرة السينمائي

وصل أبطال الفيلم السوري «سلمى»، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي مقدمتهم الفنانة السورية سولاف فواخرجي التي تجسد شخصية «سلمى» بطلة العمل.

الفيلم السوري سلمى

وتدور أحداث فيلم سلمى، حول شخصية تحمل نفس الاسم وتجسدها سولاف فواخرجي التي تحاول أن تجد حلا لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها المفاجئ، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.