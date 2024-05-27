أقل من 24 ساعة.. آخر موعد للتقديم على وظيفة معلم مساعد 2024

ينتهي التقديم على وظيفة معلم مساعد الذي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، والتي بدأ التقديم فيها يوم 14 مايو من ذات الشهر، ونشرح لكم في سطور كيفية التقديم على وظيفة معلم مساعد 2024 بالتفصيل.

طريقة التقديم على وظيفة معلم مساعد 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طريقة التقديم على وظيفة معلم مساعد 2024 وذلك بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنا، واختيار ايقونة الوظائف، واختيار وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختيار التخصص في وظيفة معلم مساعد 2024

وبعد دخول المتقدم لوظيفة معلم مساعد 2024 على بوابة الوظائف الحكومية يختار التخصص الذي يتناسب مع مؤهله كأن يختار التخصص مثل «الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو العربية» وذلك بحسب المادة الحاصل عليها.

طريقة التقديم في وظيفة معلم مساعد 2024

ووفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن المتقدم لوظيفة معلم مساعد 2024، يختار تخصصه ويدخل الاسم والرقم القومي والهاتف والبريد الإليكتروني والمحافظة التي يريد التقديم فيها والتخصص والتقدير ونسبته وسنة التخرج ومن ثم يضغط التالي.

طريقة رفع المستندات لوظيفة معلم مساعد 2024

يفتح الموقع أيقونة جديدة تتضمَّن مكانا لرفع المستندات الخاصة بوظيفة معلم مساعد 2024 وهي فيش جنائي حديث موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصورة شخصية وشهادة التخرج وشهادة الدبلومة لخريجي كلية آداب وإيصال دفع بـ26 جنيها وشهادة الخدمة العامة أو شهادة الجيش للذكور وصورة البطاقة وجهان، ومن ثم يضغط على إقراره بصحة الأوراق المقدمة ويضغط حفظ ويحصل المتقدم على رقم مرجعي متابعة أوراقه لحين الإعلان عن موعد الاختبارات.